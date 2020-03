Nel polo siderurgico Arcelor Mittal si è registrato il primo caso di un operaio positivo coronavirus. L'uomo, che prestava servizio presso il reparto Pgt (produzione gas tecnici), prontamente sanificato con ozono e ipoclorito, ha iniziato ad accusare il malessere.Portato nell'infermeria aziendale, era stata rilevata la temperatura corporea superiore a 37,5, facendo scattare così il protocollo previsto in caso di positività da Covid-19, per poi recarsi all'ospedale Moscati di Taranto, Centro Covid-19 di riferimento per la provincia, in cui è stato fatto il tampone che ha certificato il primo caso di Coronavirus all'interno dell'ex Ilva.