- Nel quartiere San Paolo di Bari una famiglia di 7 componenti, inclusi 2 bambini, vivono in un appartamento di 60 mq, dove si è verificato un caso di positività di coronavirus al nonno di casa.L'associazione dei medici di basi ha lanciato l'allarme per trovare un alloggio per la quarantena per tutti coloro che vivono con la propria famiglia in abitazioni di pochi metri quadrati, per evitare che il contagio si possa propagare ai componenti del nucleo familiare, dato che tali situazioni sono diffuse anche nel resto d'Italia.