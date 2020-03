Coronavirus: rimangono 3 casi in Puglia

BARI - Il direttore del dipartimento sanità della Regione Puglia,, comunica che i. I casi in Puglia, pertanto,: il caso proveniente da Codogno, che, e i due contatti stretti, risultati positivi ma asintomatici, che rimangono ancora in quarantena. Giunge, inoltre, notizia ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che il primo caso sospetto accertato in Puglia è un