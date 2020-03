Mentre Pechino annuncia che consentirà la ripresa dell’attività di alcune aziende a Wuhan, la città epicentro dell’epidemia di coronavirus, in Italia, come nel resto d'Europa, la situazione resta molto delicata. Città deserte quasi ovunque, ma ospedali sempre più pieni. In Italia i contagi sono oltre 10mila, 631 i morti, 1.004 i guariti.