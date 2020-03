Coronavirus, tennis: rinviati gli Internazionali d'Italia di Roma

Rinviato il torneo di Francavilla a Mare in provincia di Chieti in Abruzzo, che si doveva giocare dal 20 al 26 aprile. Non si giocheràil torneo di Barletta nella Bat in Puglia che si doveva disputare ad aprile. Forse sarà recuperato a luglio. Rinviato il torneo di Madrid in Spagna che si doveva giocare in questo mese di marzo. Probabilmente si disputerà a ottobre. Rinviato a data da destinarsi il torneo di tennis femminile di Anning in Cina che si doveva giocare ad Aprile.