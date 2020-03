Coronavirus, Tennis: rinviati i Campionati di Serie C maschili e femminili pugliesi

Rinviati a data da destinarsi i Campionati di Serie C di tennis maschili e femminili pugliesi che si dovevano svolgere ad Aprile, per l’emergenza Coronavirus. Potrebbero essere recuperati a Maggio se ci saranno sviluppi positivi per il Coronavirus. Tra i partecipanti se questi campionati si potranno disputare, ci saranno Riccardo Trione e Vittoria Paganetti di Bari.Sia Riccardo che Vittoria prima che si diffondesse il Coronavirus sono riusciti ad allenarsi al Circolo Tennis di Bari. Rinviate a data da destinarsi anche le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia di tennis maschile e femminile che si dovevano svolgere tra la fine di Marzo e i primi giorni di Aprile sui campi del Circolo Angiulli di Bari. Per l’emergenza Covid 19 sono stati chiusi fino al 3 Aprile tre impianti sportivi di Bari dove si disputano incontri di Tennis, il Circolo Tennis, l’Angiulli e il Country Club. Potrebbero riaprire o dopo il 3 Aprile, o a Maggio. Dipenderà dal Coronavirus.