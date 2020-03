Covid-19, Pallanuoto: rinviata Pro Recco Mladost Zagabria di Coppa dei Campioni

Rinviata per il Coronavirus la partita di Coppa dei Campioni di pallanuoto maschile tra la Pro Recco e i croati del Mladost Zagabria. La gara doveva svolgersi a Bari allo Stadio del Nuoto il 21 Aprile. Presto la Federazione Internazionale di pallanuoto dovrà decidere una nuova data o se annullare il match in modo definitivo. Dipenderà da come si evolverà l’emergenza Coronavirus.La Pro Recco è seconda in classifica con 20 punti, il Mladost Zagabria è terzo a 19 punti. E’sospeso fino al 3 Aprile il campionato di Serie B di pallanuoto maschile. In questo torneo gioca la Waterpolo Bari che è terza in classifica insieme al San Mauro. L’obiettivo della squadra pugliese allenata da Alessandro De Bellis è la qualificazione ai play off per la promozione in A/2. La Federazione Italiana Pallanuoto dovrà decidere presto se questo torneo potrà riprendere o no. Ma prima si dovranno aspettare gli sviluppi della grave situazione del Coronavirus.