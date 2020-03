Covid-19, Zullo e Perrini: ''Emiliano double face con i medici, pronto a buttarli in mare quando le cose vanno male''

“Un ‘datore di lavoro’, qual è la Regione Puglia e quindi Emiliano avrebbe dovuto sentire il dovere di non urlare allo scandalo, ma di avviare semmai un’indagine interna per capire chi e perché aveva sbagliato e nel caso prendere tutte le iniziative che riteneva, non certo di dar inizio a una caccia all'untore, con tutto quello che ne consegue e quindi mettendo a repentaglio anche la sicurezza della famiglia, non solo del medico.



“La smania di protagonismo esasperato è più forte della lucidità che oggi serve a chi deve gestire un’emergenza così importante e drammatica. Per questo Emiliano totalmente già inadeguato come presidente, dia subito la delega alla Sanità a una qualcuno che possa gestire questo momento con più adeguatezza”, conclude la nota.

BARI - “E bravo Michele Emiliano quando apre nuovi ospedali covid-19, quando pazienti guariscono etc etc i meriti sono tutti suoi, pure quelli sanitari. Quando, invece, qualcosa va storto e allora butta a mare anche i medici, la colpa non è mai la sua! E’ successo ieri con il vicedirettore sanitario dell’ospedale di Castellaneta, ma è successo anche nei giorni scorsi quando denunciò un altro medico per aver rilasciato la salma per il funerale di San Marco in Lamis". Così il capogruppo FdI Puglia e il consigliere regionale tarantino, Ignazio Zullo e Renato Perrini.