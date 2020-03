Davide Peron: ''Questo momento ci costringe a fermarci, ma la musica ci dona forza e ci unisce''

Il fiore che ho davanti è un brano che ti arriva dritto al cuore. Com'è nata l’idea del testo e del videoclip?

Ho incontrato Matteo Pietrobelli durante le riprese del trailer dello spettacolo “una calza a salire è una a scendere” sulle portatrici carniche. Da subito il suo talento mi è rimasto impresso. Lui lavora principalmente in Inghilterra, alla produzione di documentari, serie TV e film per Netflix, BBC, ITV, C4, Warner, etc. Da parecchio tempo ormai desiderava girare un video musicale in zona. Mi ha contattato per capire se fossi disposto a collaborare. Così gli ho fatto ascoltare il “Il Fiore Che Ho Davanti”. Già durante l’ascolto ha cominciato a scrivere idee e immagini che la canzone gli suscitava. Siamo partiti così, da un’idea semplice che poi ha preso vita.Questo momento è davvero particolare, ci costringe a fermarci, capire che siamo esseri tanto fragili. E la fragilità, per me, è una bellissima parola. Io sto da sempre vicino ai più fragili, quotidianamente e ciò che mi insegnano non è scritto abbastanza nei libri.Soprattutto in questi momenti le persone che seguo nel mio lavoro di educatore di comunità, mi stanno insegnando quanto devo stare attento io ad avvicinarmi a loro, quanto non siamo onnipotenti ne tanto meno custodi di chissà quale potere, ma siamo tutti esseri fragili, in stretta relazione gli uni gli altri e per questo quanto dobbiamo averne rispetto. La Musica è sempre il mio filo conduttore, in ogni momento.C’è un nuovo importante progetto in corso, con un tema davvero forte. Non posso anticipare nulla, solo dire che riguarda sempre i più deboli, le persone che non hanno una voce e ne meritano una.