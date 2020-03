Detenuti di Bari con Skype

Il Carcere di Bari, dopo aver sospeso le visite ai detenuti dei familiari, all'interno del penitenziario per limitare al massimo possibili episodio di Coronavirus, ha introdotto per gli stessi la possibilità di utilizzare Skype in modo che con la video chiamata possano sentirsi vicini ai propri cari.La direttrice del carcere Valeria Pirè ha annunciato il potenziamento del sistema della video chiamata, in modo da poter rispondere al meglio alle centinaia di richieste di utilizzare il sistema da remoto, che potranno utilizzare una volta a settimana.