Sindaco Decaro 'conquista' la Cina

- Il sindaco di Bari Antonio Decaro, dopo aver spopolato sul web nei video in cui caccia la gente dalle strade o dalla spiaggia, che bivaccava, per invitarla a tornare a casa, ha riscontrato successo anche fuori dagli italici confini.Mentre il Wall Street Journal gli ha chiesto un'intervista, il video con Decaro in 'azione' è stato trasmesso nel telegiornale spagnolo di La Sexta, dove la giornalista, parlando del Covid-19 in Italia, ha ricordato gli oltre 50mila italiani denunciati per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio, lodando l'operato del sindaco barese nel presidiare in prima persona il proprio territorio.Anche la Cina non ha resistito al 'fascino' del presidente Anci, trasmettendo in tv il video integrale, sottotitolato in cinese, dove il primo cittadino piomba a sorpresa sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, invitando chiunque volesse approfittare della quiete e del sole a tornare nella propria abitazione.