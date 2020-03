Eccellenza Pugliese: il Molfetta supera 3-0 l'Audace Barletta, il Corato pareggia 1-1 col Gallipoli

Nella decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta vince 3-0 in casa con l’Audace Barletta ed è primo con 60 punti, 6 punti in più del Corato che pareggia 1-1 a Ruvo col Gallipoli ed è secondo a 54 punti nella corsa verso la promozione in Serie D. Nel primo tempo il Molfetta passa in vantaggio con Morra di destro. Nel secondo tempo raddoppia ancora Morra, tiro di sinistro. Saani realizza il terzo gol, tiro rasoterra. A Ruvo nel primo tempo va in gol il Gallipoli con Sush di testa.

Il Corato pareggia con Leonetti di destro. L’Ugento vince 5-1 in casa col Trani di Angelo Sisto ed è terzo con 43 punti. Il Trani è quarto a 41 punti. Il Barletta 1922 pareggia 1-1 in casa con l’Ortanova. Il Vieste supera 3-2 in casa l’Unione Calcio Bisceglie. Il Deghi Lecce vince 2-1 a San Pietro in Lama col Martina Franca. L’Otranto si impone 3-0 in Salento contro il San Marco in Lamis. Il San Severo vince 3-1 in casa con la Fortis Altamura ed è penultimo in classifica con 21 punti.