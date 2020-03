Serie D: il Foggia vince 2-0 col Nardò e si porta a un punto dal Bitonto

di FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto si blocca 1-1 allo Stadio “Degli Ulivi” col Brindisi nel primo dei quattro derby pugliesi di questo turno di campionato. La squadra di Roberto Taurino è prima in classifica con 55 punti. Nel primo tempo passa in vantaggio il Brindisi con Ancora, tiro al volo da fuori area. Nel secondo tempo il Bitonto pareggia con Patierno su rigore dato per un fallo di Dario su Lattanzio. Il Brindisi è dodicesimo a 31 punti. Il Foggia vince 2-0 in casa col Nardò nel secondo derby pugliese ed è secondo con 54 punti, a un solo punto dalla capolista Bitonto, nella corsa verso la promozione in Serie C.





Nel primo tempo il Foggia passa in vantaggio con Gibilterra, tiro di sinistro. Nel secondo tempo raddoppia Tortori, tiro da pochi metri. Il Nardò è quintultimo con 27 punti. Il Cerignola perde 2-1 fuori casa col Gelbison ed è quarto con 49 punti. Il Casarano pareggia 0-0 ad Altamura nel terzo derby pugliese ed è quinto con 42 punti. L’Altamura è undicesima a 32 punti. Il Taranto pareggia 0-0 in trasferta col Gladiator ed è sesto a 40 punti. Il Fasano perde 1-0 fuori casa contro l’Andria nel quarto derby pugliese ed è ottavo a quota 34. L’Andria è sestultima a 29 punti. Per il successo dell’Andria decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Palazzo su punizione. Il Gravina vince 2-1 ad Agropoli ed è settimo con 34 punti.