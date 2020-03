“Andromeda” torna ad essere, per la seconda volta nel 2020, il brano più suonato dalle radio italiane e uno dei più ascoltati, con oltre 10 milioni di stream. Estratto dall'album “This is Elodie”, per Island Records (Universal Music Italia), “Andromeda” è una delle canzoni più apprezzate dal pubblico, il suo successo si riflette anche nel videoclip ufficiale che attualmente ha superato 9 milioni di visualizzazioni su YouTube (https://tinyurl.com/wgjh5un).