Emergenza Spagna: 4089 decessi

- La Spagna è in forte affanno. Con il propagarsi del Coronavirus i contagi sono saliti a 56188 persone, di cui 3679 in terapia intensiva, con un'impennata di 8000 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con 4089 decessi, registrati soprattutto a Madrid con 2090 morti.A complicare maggiormente la situazione sanitaria nella penisola iberica sono i test rapidi acquistati dalla Cina, dal Ministero della Salute, non attendibili in quanto non avrebbero una sensibilità dell'80% ma appena del 30%, che li rende poco validi, in quanto rileverebbero falsi negativi.L'ambasciata cinese ha fatto sapere che l'acquisto è stato fatto alla Shenzhen Bioeasy Biotechnology, società non presente nell'elenco dei fornitori ufficiali cinesi, in quanto non ancora in possesso del China National Medical Products Administration, licenza ufficiale per la vendita dei prodotti.