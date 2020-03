Gabrieli cambia l'autocertificazione

- Il Capo della Polizia, Gabrieli, ha annunciato che il modulo per l'autocertificazione sarà nuovamente modificato per apportare degli aggiornamenti. Tra le novità, l'inserimento della voce che chiede al cittadino se è a conoscenza di eventuali provvedimenti (restrittivi) presi della Regione di partenza o di arrivo e l'abolizione del provvedimento penale, per fare spazio all'inasprimento pecuniario della multa amministrativa.Infine, è stata introdotta una nuova voce per lo spostamento, cioè si può dichiarare che è dato da uno stato di necessità quotidiano, da compiere all'interno dello stesso comune, con la brevità dello spazio da percorrere.