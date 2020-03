"Ue finora non è esistita, ora vediamo. Sette miliardi è meno di quanto spendiamo con il reddito di cittadinanza: ora serve l'Europa che faccia il suo lavoro. Finora non è esistita, ora vediamo se esiste o no", ha sottolineato Giorgia Meloni."La europeissima Francia ha requisito tutti gli oggetti sanitari, lo stesso la Germania. Ora ci aspettiamo che entro oggi il governo ci dica se questo materiale rimane o meno nella nostra nazione, visto che siamo l'unico Paese che non se n'è occupato".