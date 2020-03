iorestoacasa e mi alleno! L'iniziativa di un personal trainer pugliese

MODUGNO (BA) - È da circa una settimana che, a seguito dell'ormai noto DPCM del 9 marzo 2020, gli Italiani hanno definitivamente cambiato le proprie abitudini di vita. Il Paese è fermo in gran parte delle proprie attività produttive e le famiglie sono chiuse in casa. In tanti hanno rimodulato la propria routine giornaliera, spesso rinunciando alle numerose abitudini quotidiane.





Da qui l'ormai celebre hashtag #iorestoacasa, lanciato dallo stesso premier Conte, per invitare tutti gli Italiani a rimanere in casa, onde poter contenere i contagi e dare enorme aiuto a medici e infermieri.





Il Covid-19 ha cambiato la vita di ciascuno di noi. Stop a riunioni, meeting e conferenze di lavoro (se non via Skype), stop a serate e cene con gli amici (rimpiazzate dalle videochiamate di gruppo) e stop alle libere uscite. Come tutti sanno, infatti, è consentito spostarsi per sole comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ragioni di salute.





Fra gli Italiani maggiormente penalizzati da queste restrizioni troviamo, senza dubbio, i più sportivi, che impiegano non poca fatica nell'abbandonare attrezzi e scarpe da ginnastica, soprattutto in queste splendide giornate di sole.

Ecco, dunque, l'idea di Raffaele Longo, giovanissimo personal trainer di Modugno, che ha ben pensato di mettere a punto un efficiente ed efficace training domestico, offrendolo a tutti i suoi follower.





Raffaele, in cosa consiste il tuo allenamento e a chi è rivolto?

I miei sono allenamenti che definisco "funzionali adattati"!

Funzionali perché riprendono e allenano quelli che sono elementi della nostra routine e quotidianità, adattati perché faccio in modo di stilarli sulle caratteristiche dell’utente.

In questo periodo di particolare emergenza ho pensato di redigere programmi completamente gratuiti per neofiti, amatori e atleti.





Come fare per ottenerlo e tenersi in forma?

Per ottenerlo è molto semplice: basta scrivermi sulla pagina Instagram LongoBox , iniziare a seguirla e condividere come storia o la ricezione del programma o una fase dell’allenamento. Non servirà altro che tanta volontà!