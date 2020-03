- Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso alla Nazione ha preannunciato l'applicazione delle misure restrittive similari a quelle già applicate in Italia, della durata di 15 giorni in cui sono vietati gli assembramenti, limitando così gli spostamenti se non strettamente necessari per le attività lavorative che non si posso fare da casa.Nel suo discorso, in cui ha usato spesso la parola 'guerra', Macron ha previsto la creazione di un ospedale da campo ad est della Francia, in Alsazia, insieme alla sospensione a discussioni per eventuali riforme, come quella pensionistica ed elettorali, rinviando a data da destinarsi il secondo turno delle amministrative, che domenica hanno fatto registrare una scarsa affluenza.