- Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un incontro avvenuto a Ginevra con alcuni diplomatici, ha rassicurato tutti gli Stati sul diffondersi del Coronavirus, definendola pandemia gestibile, non negando però la sua preoccupazione per il comportamento di alcuni Paesi che non stanno applicando misure adeguate per fermare la minaccia del Covid-19.