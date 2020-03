Pallamano, Fasano pareggia 22-22 col Siena

Nella sesta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha pareggiato 22-22 in casa contro il Siena. Primo tempo, gol di Knezevic e Notarangelo, 5-0 per i pugliesi allenati da Francesco Ancona. Rete di Pugliese, 7-5 per il Fasano. Angiolini, il primo tempo termina 15-11 per i pugliesi.Secondo tempo, gol di Kasa e Radovcic, i toscani impattano, 15-15. Rete di Messina, 17-15 per i pugliesi. Borgianni, 22-21 per il Siena. Angiolini per il Fasano, questo tempo e l’intera partita termina in parità, 22-22. Un punto importante per il Fasano. E’ nono in classifica con 14 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Angiolini 8 gol, nel Siena Amato 5 reti.Nella settima giornata di ritorno il Fasano giocherà a Pressano in provincia di Trento, in Trentino Alto Adige. La partita si disputerà a porte chiuse per il Coronavirus. Sarà una gara difficile, ma i pugliesi possono ottenere un risultato positivo nella corsa verso la salvezza.