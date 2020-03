Basket: Sassari ko 84-81 col Burgos in Champions

Nella prima gara degli ottavi di finale di Champions di basket maschile Sassari ha perso 84-81 in casa contro gli spagnoli del Burgos. Primo quarto, Spissu 4-0 per i sardi. Benite, 16-4 per il Burgos. Vitali, Sassari impatta 16-16. Di nuovo Benite, 21-16 per gli spagnoli. Mc Fadden, il Burgos si impone 26-23. Secondo quarto, Bassas 29-26 per la squadra avversaria. Ribero allunga 51-34. Il Burgos prevale di nuovo 51-36. Terzo quarto, Bilan tiene in gara i sardi, ma 56-49 per gli spagnoli. Benite, 67-65 per il Burgos.Questo quarto termina in parità, 68-68. Quarto quarto, Sorokas, 70-68 per i sardi allenati da Gianmarco Pozzecco. Fitipaldo e Clark, 79-71 per il Burgos. Spissu e Bilan permettono alla squadra di Pozzecco di pareggiare, 79-79. Bassas, 82-80 per gli spagnoli. Clark, il Burgos vince questo quarto e 84-81 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Sassari. Migliori realizzatori, nei sardi Spissu 17 punti, negli spagnoli Benite 30 punti. Sassari dovrà vincere la seconda gara martedì prossimo 10 marzo a Burgos in Spagna per pareggiare 1-1 e disputare poi in casa la decisiva terza partita per qualificarsi ai quarti di finale dell’Eurocup di basket maschile.