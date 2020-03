Pallamano, il Bolzano supera il Conversano 28-21

Nella settima giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha perso 28-21 a Bolzano. La partita si è disputata a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Nei pugliesi non hanno giocato Leal e Ardian Iballi infortunati. Nel primo tempo 9-7 per il Bolzano. Gol di Carlo Sperti, i pugliesi impattano 9-9. Rete di Arcieri, 12-9 per gli altoatesini. Il primo tempo termina 17-13 per il Bolzano. Nel secondo tempo una rete di Sporcic consente agli altoatesini di portarsi sul 26-19. Il Bolzano vince questo tempo e 28-21 tutta la gara. Sconfitta immeritata per il Conversano.Nei pugliesi allenati da Alessandro Tarafino miglior realizzatore Carlo Sperti con 8 gol. Il Conversano è primo in classifica con 32 punti. Il Bolzano è secondo a 30 punti. Il Cassano Magnago ha vinto 23-22 in casa col Fondi ed è terzo con 29 punti. Il campionato di Serie A di pallamano maschile è stato sospeso dal Coni fino al 3 aprile per il Coronavirus. La partita che il Conversano doveva giocare nell’ottava giornata di ritorno in casa col Gaeta il 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus.