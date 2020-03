Liverpool fuori dalla Champions, ok Atlletico Madrid e PSG

di FRANCESCO LOIACONO - Il Liverpool è fuori dalla Champions League. Gli inglesi che hanno vinto la scorsa stagione la Coppa dei Campioni, hanno perso 3-2 in casa dopo i tempi supplementari contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. Nel primo tempo al 43’ è passato in vantaggio il Liverpool con Wijnaldum di testa su cross di Chamberlain. Al 4’ del primo tempo supplementare ha raddoppiato Firmino, tiro di destro.

Al 7’ gli spagnoli hanno riaperto il match con Llorente, tiro da fuori area. Al 16’ l’Atletico Madrid ha pareggiato ancora con lo stesso Llorente, conclusione di sinistro dal limite dell’area. Nel secondo tempo supplementare al 16’ gli spagnoli hanno realizzato il gol del successo con Morata di destro. Nell’andata l’Atletico Madrid vinse per 1-0 in casa. La squadra di Diego Simeone si è qualificata per i quarti di finale. Nell’altra partita di ritorno degli ottavi di finale il PSG ha vinto 2-0 in casa contro i tedeschi del Borussia Dortmund e si è qualificato per i quarti di finale. Nel primo tempo i francesi sono passati in vantaggio al 28’ con Neymar di testa su cross di Di Maria. Al 45’ hanno raddoppiato con Bernat, tiro di destro. Nell’andata vinse il Borussia Dortmund 2-1 in casa.