Papa Francesco: "Signore, ferma l'epidemia"

CDV — "In questi giorni difficili" segnati dall’epidemia di coronavirus "possiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine, una carezza ai nostri nonni, un bacio ai nostri bambini, alle persone che amiamo. Sono gesti importanti, decisivi. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati". Così il Pontefice in una intervista alla Repubblica. "Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: Signore, fermala con la tua mano. Ho pregato per questo", ha raccontato Bergoglio.