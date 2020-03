Pugilato: sei tesserati positivi al Covid 19

Nella boxe 6 tesserati sono risultati positivi al Coronavirus. Sono il pugile turco Ser Hatiguler, l’altro pugile turco del quale non è stato reso noto il nome per la privacy, l’allenatore della Turchia di pugilato Seykullah Dumlupinari, due pugili croati e il tecnico della Croazia di pugilato i cui nomi non sono stati comunicati per la privacy. Avevano partecipato al torneo preolimpico che si è disputato a Londra in Inghilterra dal 3 al 16 Marzo.Il presidente della Federazione Boxe Turca Eyupigozgic ha dichiarato alla BBC che:”Nel torneo preolimpico di Londra non ci sarebbero state le misure di prevenzione e di rispetto per l’igiene fondamentali per tutelare i pugili”. Roberto Cammarelle, manager della Nazionale Italiana di pugilato ha dichiarato:”E’ stato assurdo fare combattere i pugili a Londra, noi abbiamo rispettato tutte le norme e le regole per garantire la sicurezza e la salute dei pugili”.