Coronavirus: rinviato il Golden Gala di atletica

E’ stato rinviato a data da destinarsi il Golden Gala di atletica leggera per l’emergenza Coronavirus. Il meeting si doveva disputare il 26 Maggio allo Stadio “San Paolo” di Napoli. Gli organizzatori hanno deciso di sospendere questo evento per tutelare la salute degli atleti dei giornalisti e degli spettatori.La Diamond League di atletica leggera inizierà il 7 Giugno con il meeting di Eugene negli Stati Uniti d’America. Si proseguirà l’11 Giugno con la riunione di Oslo in Norvegia e il 13 Giugno col meeting di Parigi in Francia. Rinviati a data da destinarsi i Mondiali Under 20 di atletica leggera che dovevano disputarsi a Nairobi in Kenya in Africa dal 7 al 12 Luglio, e al 2021 gli Europei Under 18 di atletica leggera che si dovevano svolgere in Italia a Rieti nel Lazio dal 6 al 19 Luglio 2020.