ROMA - Pil italiano in profondo rosso con il diffondersi del Coronavirus. A stimarlo REF Ricerche, che rivede nettamente al ribasso la stima sulla contrazione del Pil italiano nel primo semestre -8% (dal -1/-3% indicato in precedenza)."La caduta - si legge nella nota del centro di ricerche - riguarda con questa intensità solamente l'ultima parte del primo trimestre, che potrebbe chiudere con un possibile decremeto del 3 per cento sul quarto 2019, e manifestarsi pienamente nel secondo, quando la caduta sarebbe di un altro 5 per cento sul primo trimestre".Un rimbalzo è possibile, secondo il Ref, a partire dal terzo trimestre.