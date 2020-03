La Repubblica Ceca ha deciso di chiudere i confini, bloccando tutti i voli in entrata ed in uscita dai confini nazionali. I restringimenti non riguardano i possessori di permesso di soggiorno permanenti o quelli che hanno una durata superiore ai 90 giorni. La decisione è stata presa per limitare il contagio da Covid-19, che sono a 117 infetti, ma non si registrano morti.Le limitazioni di Austria e Slovacchia riguardano invece l'Italia, con gli austriaci che hanno deciso di chiudere 47 valichi minori, creando lunghe code al Brennero. La Slovenia, invece, blocca il transito dei tir che non possiedono la sua targa, autorizzando il passaggio dei autocarri italiani che trasportano merce deperibile.