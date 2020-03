Il Coronavirus si diffonde fuori dall'Europa

Continuano i contagi da Covid-19 anche fuori dell'Europa con gli Stati che stanno prendendo misure sempre più stringenti. In Asia, infatti, l'India ha fermato il campionato di cricket, oltre a bloccare per un mese l'ingresso di stranieri nel proprio territorio.Chiusura anche da parte di Corea del Sud, che non permetterà i voli in arrivo da Italia, Cina, Iran, Macao, Hong Kong, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi, mentre nelle Filippine, in cui sono state registrate 53 casi, la capitale Manila è stata isolata bloccate ogni tipo di collegamento da aerei, anche nazionali, a quelli marittimi.In America, gli Stati Uniti il Covid-19 ferma la campagna elettorale tra Biden e Sanders, oltre a far precipitare Wall Street, con Dow Jones che ha perso 10 punti percentuali, come non accadeva dal 1987.Alla Casa Bianca preoccupazione nello staff di Trump dopo che il tycoon e la figlia Ivanka avevano incontrato nei giorni scorsi rispettivamente un collaboratore del presidente brasiliano Bolsonero ed il Ministro dell'Interno Dutton, dichiarati positivi al Coronavirus.