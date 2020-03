Sampdoria, Barreto positivo al Coronavirus

In Serie A il centrocampista Edgar Barreto della Sampdoria è risultato positivo al Coronavirus. E’ stata trovata positiva anche la moglie. E’ l’ottavo calciatore dei blucerchiati positivo dopo Gabbiadini, Colley Thorsby Ekdal La Gumina Bereszynski e De Paoli.Barreto e la moglie stanno bene e sono asintomatici. Barreto la moglie e tutti gli altri calciatori della Sampdoria sono stati messi in quarantena. Barreto in questo campionato di Serie A che è stato sospeso fino al 3 Aprile per il Coronavirus, ha giocato solo due partite per problemi muscolari. Anche i calciatori del Verona che ha affrontato fuori casa la Sampdoria l’8 Marzo sono in quarantena. Sembra sempre più probabile che il torneo di Serie A non possa riprendere dopo il 3 Aprile. Più reale invece l’ipotesi che si possa tornare a giocare forse il 2 o il 9 Maggio.