Serie B: il Livorno esonera Breda, al suo posto subentra Filippini

- In Serie B il Livorno dopo la sconfitta 1-0 a Pisa nel derby toscano della nona giornata di ritorno ha esonerato l’allenatore Roberto Breda. Al suo posto è subentrato Antonio Filippini, il quale era il tecnico in seconda di Breda. Roberto Breda era arrivato a Livorno a febbraio per sostituire Paolo Tramezzani chiamato ad allenare la squadra toscana a dicembre 2019 al posto dello stesso Breda. Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha dichiarato che ha esonerato Breda perché non è rimasto soddisfatto delle scelte di formazione che Breda ha effettuato a Pisa sabato 7 marzo. Il Livorno è ultimo in classifica da solo con 18 punti. Antonio Filippini dovrà cercare di ottenere la salvezza. Spinelli è in trattativa con l’imprenditore libanese Emajd Yousif per vendere la società toscana.