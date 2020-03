Serie A: il Lecce festeggia 112 anni di storia

Il Lecce ha compiuto 112 anni di storia. Fu fondato il 15 marzo del 1908. La squadra pugliese dovrebbe riprendere gli allenamenti lunedì 23 marzo, se l’emergenza Coronavirus si sarà attenuata. La lunga sosta del Campionato di calcio di Serie A, sospeso dal Coni fino al 3 aprile, dovrebbe permettere il rientro di alcuni calciatori infortunati. Dopo il 3 aprile il tecnico del Lecce Fabio Liverani potrà contare su due attaccanti, importantissimi per consentire ai giallorossi di riuscire a ottenere la salvezza. Torneranno a disposizione nella squadra salentina il senegalese Babacar e il brasiliano Farias. Quest’ultimo è tornato a Lecce nei primi giorni di marzo dopo un periodo di recupero di un mese in Brasile per l’infortunio. Babacar è vicino alla completa ripresa dopo un problema muscolare. L’altro attaccante Lapadula in questa stagione ha segnato 7 reti. Il Lecce in totale ha realizzato finora 34 gol in Serie A.