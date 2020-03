Tennis: Nadal vince ad Acapulco

- Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di tennis maschile di Acapulco in Messico sul cemento. Ha battuto in finale in due set, 6-3 6-2 l’americano Taylor Fritz. Per lo spagnolo primo successo nel 2020. Nadal ha vinto l’ottantacinquesimo torneo della sua carriera di tennista. E’ la terza volta che Nadal ha trionfato ad Acapulco, dove si era già imposto nel 2005 e nel 2013. Per Fritz è stata la quinta finale giocata nella sua carriera.La britannica Heather Watson ha vinto il torneo di tennis donne di Acapulco in Messico. Ha sconfitto in finale in tre set, 6-4 6-7 6-1 la canadese Leyla Annie Fernandez. Per la Watson quarto titolo nella sua carriera di tennista dopo i successi a Osaka in Giappone nel 2012, a Hobart in Australia nel 2015 e a Monterrey in Messico nel 2016. Nelle semifinali la Watson ha sconfitto 6-4 7-6 la cinese Xiyu Wang e la canadese Fernandez ha vinto 6-3 6-3 contro la messicana Renata Zarazua.