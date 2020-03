Grande Fratello Vip: nuovo appuntamento con la casa più spiata d'Italia

Questa sera, lunedì 2 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa di “Gf Vip”. Le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discuterà domani sera, riusciranno a chiarire una volta per tutte?Lunedì scorso, quando i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al “Coronavirus” Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore.Durante le prove del programma Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che “Grande Fratello Vip” si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip. Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso “Coronavirus”.