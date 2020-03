WASHINGTON - Confermati negli Usa oltre mille casi di Covid-19, con nuovi contagi in Florida e Michigan. In base al conteggio del New York Times, i casi sono 1.004. Il primato spetta allo Stato di Washington con 279 casi, seguito dalla California con 178 e da New York con 173.I decessi confermati negli Stati Uniti sono 31 di cui 24 nello Stato di Washington. La campagna di Joe Biden ha annunciato di aver cancellato un comizio dell’ex vicepresidente candidato alla Casa Bianca a Tampa, in Florida, a causa dell’emergenza.