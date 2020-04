97enne derubato della pensione

Ai tempi del Coronavirus non tutti 'respirano' aria di solidarietà. Ne sa qualcosa un anziano di 97 anni di Bari derubato della propria pensione una volta uscito dal Ufficio Postale. L'anziano è stato avvicinato da un uomo di circa 60 anni che, con la scusa di accompagnarlo a casa, lo ha derubato, per poi fuggire con il complice di 27 anni, entrambi pregiudicati.La Polizia, dopo la segnalazione, ha intercettato i malviventi in fuga, e dai controlli sono stati ritrovati, oltre alla somma di denaro sottratta all'anziano, anche una pinza di 20 cm. Per i due si sono aperte le porte del carcere di Bari e ora dovranno rispondere di furto pluriaggravato, resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. I malviventi sono stati contestualmente denunciati per inosservanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso per l'emergenza Covid-19.