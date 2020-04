Brindisi, ospedale Perrino. Bozzetti: “Chi oggi grida allo scandalo è il responsabile dell’impoverimento della sanità brindisina”

“Ieri con la chiusura momentanea del reparto di pneumologia dell'Ospedale Perrino, si è toccato il punto più basso dello sciacallaggio politico, con commenti sdegnati e dichiarazioni dei soliti esponenti politici, da destra a sinistra. Che il nosocomio non dovesse essere utilizzato come ospedale Covid-19 è una realtà, peccato che sia stato necessario farlo perché i partiti di quei politici che ieri hanno gridato allo scandalo hanno impoverito la sanità brindisina, chiudendo ospedali pubblici a favore della sanità privata, a tal punto che il Perrino era l'unico (seppur con tutte le inadeguatezze del caso) a poter dare risposte nell'immediato all'emergenza; poi l'errore umano è sempre dietro l'angolo, quando si pensa più a salvare la vita degli altri che non la propria e ai medici ed infermieri oggi infetti del reparto di pneumologia (già sanificato fortunatamente) va tutto il nostro ringraziamento e l’augurio per una pronta guarigione”. Lo dichiara il consigliere del M5S, ricordando come si sia già alla ricerca di nuovi medici ed infermieri per poter immediatamente riaprire il reparto.“Sono anni - continua Bozzetti - che i sindacati della provincia di Brindisi denunciano un piano di riordino regionale folle e politiche sanitarie che hanno completamente dimenticato la tutela della salute a scapito di qualche conto risanato; sono anni che tutti gli ordini professionali rappresentativi di medici ed infermieri lamentano le croniche e non più procrastinabili criticità territoriali. Che il Piano di Contenimento Covid-19 regionale abbia per l'ennesima volta dimenticato Brindisi è noto e non ci si poteva aspettare altro da chi ci ha sempre considerato Brindisi come la cenerentola di Puglia; c’è (e c’era anche prima) la necessità di fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari così come servirebbero molti più DPI di quelli che dalla Protezione Civile Nazionale arrivano sul territorio regionale, ma non è certo scrivendo decine di comunicati o attaccando chicchessia che questi problemi si risolvono. Questo è solo il momento della condivisione, del supporto reciproco con tutte le nostre forze, competenze e buon senso. Adesso - conclude - bisogna solo aiutare, ascoltare chi è in trincea e non permettere che gli tutti operatori sanitari (nessuno escluso) da eroi si trasformino in martiri, anche per errori politici”.