Agribond in aiuto degli agriturismi

- Per salvare la stagione gli agriturismi pugliesi, di, hanno dato vita agli agribond, dei voucher acquistabili dal sito e dall'app di Campagna nostra, che permetteranno di pranzare o pernottare nelle strutture quando sarà permesso loro la riapertura con l'allentamento delle norme sul Coronavirus. Il valore di ogni singolo, che sarà scaricabile tramite smartphone, sarà deciso da ogni singolo agriturismo e varrà fino al 30 dicembre 2020 con la possibilità di trasformare di voucher in prodotti agricoli o rimborsi in caso d'impossibilità a rispettare la prenotazione effettuata.Laha chiesto alladi dichiarare lo stato di calamità anche per il settore dell'agriturismo, dichiarando col suo rappresentante pugliese Savino Muraglia che: "Da quando è cominciata la pandemia in Puglia il 57% delle aziende agricole ha registrato una diminuzione dell'attività con un impatto che varia da settore a settore con picchi anche del 100% come per l'agriturismo dove sono chiuse per le misure anti contagio tutte le 876 strutture agrituristiche. Lanciare l'AgriBond è un modo per dare sostegno al turismo in campagna, accompagnando gradualmente gli agriturismi alla fase 2 della riapertura e ridando ai pugliesi la speranza di poter godere del cibo cucinato dai cuochi contadini di Campagna Amica e di momenti di relax all'aria aperta".