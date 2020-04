F1, Virtual GP Australia: la Ferrari trionfa con Leclerc

di PIERO LADISA - Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d'Australia virtuale che si è tenuto nella serata di ieri, domenica 5 aprile. Il monegasco ha condotto la gara dell'Albert Park dall'inizio alla fine, essendo partito dalla pole position in seguito alla penalità inflitta a Christian Lundgaard. Il pilota della Renault, arrivato secondo, ha completato il podio insieme a George Russell (Williams).





Quarto posto per l'altro pilota Ferrari, ovvero Arthur Leclerc fratello di Charles. Quinta piazza per il nostro Antonio Giovinazzi. Alla gara dei big ha fatto poi spazio quella dei professionisti degli Esports che ha visto primeggiare Frederik Rasmussen (Red Bull), autore anche della migliore prestazione nelle qualifiche. Seconda posizione per il campione del mondo in carica, nonché pilota Ferrari, David Tonizza.