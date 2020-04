Andrea Tortora firma la nuova limited edition gourmet di Cornetto Algida

Nasce Stellati, la nuova Limited Edition di Cornetto Algida e a firmarla è Andrea Tortora, volto della pasticceria contemporanea e più giovane pastry chef tristellato d’Italia, con un talento e una creatività fuori dal comune e alle spalle prestigiose collaborazioni internazionali.L'inventiva e l’esperienza di Tortora incontrano oggi Cornetto, icona del gelato per eccellenza che da oltre sessant’anni unisce tradizione, qualità e gusto, arricchendo i nostri momenti di gioia e felicità condivise. Il risultato? Un prodotto cool e di assoluta qualità, pronto a diventare il ‘must have’ dell’estate.Il Cornetto stellato ideato da Tortora mostra un ‘involucro’ essenziale ed elegante, per poi svelare all’interno un cuore rosso che batte, conquistando il palato fin dal primo morso.La cialda extra dark al cacao racchiude la classica panna del cornetto che, in questa versione, accoglie il tocco frizzante e leggermente acido dei cristalli di zucchero al lampone e l’anima di salsa al lampone.Il vero effetto ‘wow’ arriva all’ultimo morso con una doppia punta ripiena al cacao per un gusto ancora più intenso e coinvolgente. Raffinato ed essenziale nell’aspetto, seducente e sorprendente negli ingredienti, il Cornetto creato da Tortora è un’esperienza di gusto innovativa, che saprà appagare i palati più esigenti.Questa Limited Edition rappresenta il completamento ideale dell’unicità professionale di Andrea Tortora, da sempre attento ai temi della genuinità del prodotto, dell’etica del cibo e della sua sostenibilità.“Il cornetto Algida è per me, come per moltissime persone, un simbolo. Sa di estate, cose buone, momenti speciali, spensieratezza e ricordi unici. Per questo è stato un onore essere coinvolto in questo progetto. Ho trattato Cornetto per quello che è: un prodotto iconico. Non l'ho stravolto ma solo cercato di renderlo ancora più speciale. Ho scelto ingredienti semplici e buoni che sanno di estate e sono in grado di riempire il quotidiano di meraviglia”.La Limited Edition Stellati sarà disponibile a partire dal mese di aprile. Pronti ad innamorarvi?