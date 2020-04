Covid-19: il Deportivo Coopsol licenzia i calciatori

In Perù in Serie B alcuni calciatori hanno perso il loro posto di lavoro per l’emergenza Coronavirus. Il Deportivo Coopsol ha licenziato tutti i calciatori della sua squadra perché non è più possibile pagare gli stipendi per il resto della stagione in seguito al Covid 19. Il torneo di B è stato sospeso e i mancati incassi delle partite non giocate hanno creato una situazione molto grave dal punto di vista economico che ha portato la società peruviana a questa decisione.Grandi problemi anche per i dipendenti del Deportivo Coopsol i quali non potranno più percepire gli stipendi poiché gli sponsor che garantivano importanti introiti alla squadra si sono ritirati. Il campionato potrà riprendere a Maggio o a Giugno solo se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori giornalisti e spettatori.