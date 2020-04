Bari, 25 aprile con la mascherina tricolore

Nella mattinata di sabato 25 aprile 2020, con la deposizione della corona sull'epigrafe dei partigiani baresi posta davanti a Palazzo di Città, ha avuto inizio, nel silenzio di una Bari deserta per le restrizioni imposte dal decreto anti-Covid, la cerimonia commemorativa del 75mo anniversario dellaPur con nel clima meno festoso degli anni scorsi, si è voluto ricordare ugualmente il significato civile di questa ricorrenza, reso ancor più importante dal difficile momento che sta attraversando il nostro paese. E' quanto evidenziato dache, in qualità di vice Presidente dell'ANPI di Bari, ha letto il messaggio del presidenteIl valore della libertà è stato evidenziato dal sindaco di Bari,, che ha sottolineato come, senza di essa, non ci sarà mai il riconoscimento dei diritti del cittadino.Di seguito l’intervento del sindaco: “Oggi siamo qui per rendere omaggio alle donne a agli uomini che 75 anni fa diedero vita a uno straordinario movimento di popolo per riaffermare quei principi di libertà e democrazia negati dal ventennio fascista e dagli orrori della guerra e dell'occupazione nazifascista.Siamo qui per non dimenticare una generazione di italiani disposti a sacrificare la propria vita per onorare i valori che sono il fondamento stesso della nostra Costituzione e della nostra comune storia repubblicana.Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare un 25 aprile come questo. L'Italia oggi è ferma per contrastare un nemico invisibile, un nemico silenzioso ma insidiosissimo che ha già mietuto oltre 25.000 vittime nel nostro Paese.Oggi lo facciamo con un gesto simbolico, con la deposizione di una corona di alloro sulla facciata di Palazzo di Città, davanti alla lapide che ricorda il martirio dei cittadini baresi che morirono nella lotta partigiana., rendendo onore al loro eroismo in difesa della libertà e della democrazia. Lo facciamo in una Bari semideserta e in assenza dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini, che pure sentono fortemente questa ricorrenza, con il suo immenso patrimonio di identità e di valori.Ma è come se la nostra piazza fosse ugualmente gremita e animata, perché il nostro calore, la nostra tensione ideale, i colori della nostra bandiera nazionale riempiono i nostri luoghi e i nostri cuori.In questo tempo siamo chiamati non solo a condividere le regole e le misure necessarie a frenare la curva del contagio ma soprattutto a impegnarci affinché nessuno resti indietro, nonostante le difficoltà oggettive che stanno gravando il sistema sociale e produttivo nel suo complesso.Oggi più che mai siamo chiamati a resistere e a restare uniti, seppure a distanza di sicurezza, per immaginare insieme nuove politiche di sviluppo, di coesione sociale e di tutela dei nostri concittadini più fragili, perché non potrà esserci alcun futuro di crescita senza giustizia. Non esiste alcuna libertà in assenza del riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo.Stiamo vivendo una guerra certamente meno cruenta, che rischia però di cambiare per sempre quello che è stato per 75 anni l'assetto sociale ed economico del nostro Paese; per questo abbiamo bisogno di trovare dentro di noi le energie e le ragioni ideali per reagire. Reagire come fecero allora i nostri padri e i nostri nonni. Viva la liberazione, viva la Repubblica, viva l’Italia”.Alla breve cerimonia, caratterizzata dall'utilizzo della mascherina tricolore, ha presenziato anche il prefetto della Provincia di BariAl termine di essa, il maestroha eseguito "Bella ciao".