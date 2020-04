Bari, ecco i primi 160 tablet per permettere ai ragazzi in difficoltà di studiare

BARI - Nella mattinata di giovedì 2 aprile 2020, sono stati donati al Comune 160 tablet dalla Prestige Groupe sales della famiglia Petrillo, in risposta all’appello inviato alle aziende e alle altre realtà associative dagli assessori Eugenio Di Sciascio e Paola Romano per far fronte alle necessità di tanti studenti, impossibilitati ad accedere alle differenti forme di didattica a distanza avviate dalle scuole nelle ultime settimane stante la chiusura imposta dal DPCM in relazione all’emergenza Coronavirus.