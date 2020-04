Covid-19, Tennis: annullati i tornei di Milano Parma e Recanati

Sono stati cancellati per l’emergenza Coronavirus i tornei di tennis maschile di Milano, Parma e Recanati. A Milano si doveva giocare dall’8 giugno. A Parma gli incontri si dovevano disputare dal 15 giugno. A Recanati le partite dovevano svolgersi dal 29 giugno. Annullati i tornei di Dallas in Texas in America, di Lione in Francia e di Nottingham in Inghilterra che dovevano iniziare l’8 giugno.Non si potranno giocare i tornei di Bratislava in Slovacchia e di Troyes in Francia che dovevano incominciare il 15 giugno. Saltano anche i tornei di Hertogenbosch in Germania dell’8 giugno, di Bad Homburg in Germania del 21 giugno, di Halle in Germania e il Queens in Inghilterra del 15 giugno. Non si giocherà a Eastbourne in Inghilterra dal 22 giugno. Questi tornei si disputeranno nel 2021. Gli eventi non si potranno svolgere nel 2020 per tutelare la salute e garantire la sicurezza dei tennisti, dei giornalisti e degli spettatori.