Business e retail, esplode la moda delle shopper personalizzate

Sia i consumatori, sia le piccole, medie e grandi aziende devono quindi adottare comportamenti virtuosi, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale e salvaguardare la natura circostante.





La riciclabilità è una delle prime contromisure adottate per ridurre lo spreco e limitare lo sfruttamento eccessivo di materie prime.





Gli oggetti mono-uso in plastica molto presto saranno messi al bando, con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente le persone circa la necessità di utilizzare con più criterio gli oggetti del quotidiano.

Le buste di plastica del supermercato ad esempio, hanno un costo ridotto economicamente parlando, ma un peso notevole da un punto di vista dell'inquinamento ambientale.





Sempre più supermercati stanno quindi facendo affidamento su shopping bag realizzate con materiali riciclati e non inquinanti.





Si tratta di buste o borse riportanti i loghi ed i colori del brand, e riutilizzabili per qualsiasi altra necessità ed in ogni circostanza.





Queste shoppers non solo apportano notevoli benefici da un punto di vista ambientale, ma rafforzano la brand identity del marchio.





Gli stessi clienti, portando in giro le shopping bag durante la spesa o semplicemente per custodire le proprie cose personali, si trasformano in potenziali agenti di marketing.





Una borsa con un design accattivante, colori sgargianti e ben progettata da un punto di vista promozionale, sicuramente attrae di più rispetto ad un'anonima busta di plastica o un sacchetto di carta.





Sempre più aziende regalano quindi ai loro clienti shoppers brandizzate, dove riportare eventualmente una scritta, uno slogan o un motto del brand.





Ne trae beneficio anche l'immagine delle società, che possono realizzare delle borse riciclabili secondo le necessità e lo stile dei loro clienti.





Il mondo ha intrapreso un percorso incanalato sui binari dell', il nuovo trend del futuro. Sconvolgimenti climatici, inquinamento ai limiti del sostenibile, scioglimenti dei ghiacciai e disboscamenti scellerati hanno messo in ginocchio il pianeta, il cui grido d'allarme non può restare inascoltato.