Calcio: il Cesena festeggia 80 anni

Il Cesena festeggia 80 anni di storia. Fu fondato il 21 Aprile 1940 dal Conte Alberto Rognoni. La squadra romagnola fu promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A nel 1973 col tecnico Luigi Radice. Nel 1975/76 il Cesena si classificò al sesto posto e raggiunse la storica qualificazione in Coppa Uefa dove fu eliminato nel primo turno dai tedeschi del Magdeburgo. Nel 1977 retrocesse in B. Nel 1980/81 ritornò in A col tecnico Osvaldo Bagnoli.Tornò in B nel 1982/83, ma nel 1986/87 risalì in A con Bruno Bolchi. Nel 1990/91 retrocesse in B. Nel 1996/97 il Cesena retrocesse in C/1. Dopo anni di oblio in C/1 tornò in B nel 2004. Fu promosso in A nel 2010 col tecnico Pierpaolo Bisoli. Nel 2012 retrocesse in B. Nel 2014 fu promosso in A di nuovo con Bisoli. Nel 2015 tornò in B. Nel 2018 il Cesena fallì e finì in D. Nel 2019 fu promosso in C. Il Cesena stava giocando nel girone B di Serie C prima della sospensione del torneo per il Covid 19. Nel Cesena in 80 anni di storia hanno giocato tra gli altri Massimo Ambrosini, Gianni Comandini Dario Hubner, Massimo Agostini detto “Il Condor”, l’austriaco Walter Schachner e Massimo Bonini.