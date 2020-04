(Pixabay) di FRANCESCO LOIACONO - E’ stato annullato il torneo Challenger di Genova di tennis maschile per il Covid 19. Si doveva svolgere dal 6 al 13 Settembre. Lo ha deciso il Presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera. La direttrice dell’ATP Challenger Joanna Langhorne ha dichiarato:” Questo per noi è molto triste. Il Genova Challenger è uno dei momenti importanti del calendario ATP di fine estate. E’ stato annullato il torneo Challenger di Genova di tennis maschile per il Covid 19. Si doveva svolgere dal 6 al 13 Settembre. Lo ha deciso il Presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera. La direttrice dell’ATP Challenger Joanna Langhorne ha dichiarato:” Questo per noi è molto triste. Il Genova Challenger è uno dei momenti importanti del calendario ATP di fine estate.





La sua assenza si sentirà. Spero che torni nel 2021”. Nel 2019 Lorenzo Sonego vinse il torneo di Genova superando in finale 6-2 4-6 7-6 lo spagnolo Davidovich Fokina. Annullato per l’emergenza Coronavirus anche il torneo di Tiburon negli Stati Uniti d’America. Si doveva disputare dal 28 Settembre al 4 Ottobre. Non si giocherà il torneo di Gstaad in Svezia, che doveva svolgersi dal 18 al 26 Luglio.