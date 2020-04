Calcio: il Pisa festeggia 111 anni di storia

In Serie B il Pisa festeggia 111 anni di storia. Fu fondato il 9 Aprile del 1909. Il direttore generale della società toscana Giovanni Corrado ha dichiarato:”La famiglia Corrado fa parte della storia del Pisa da tre anni, dal 2017, sono stati tre anni di emozioni che hanno raggiunto il miglior momento con la promozione in Serie B nel 2019, spero di poter ritornare a giocare presto in casa allo Stadio Arena Garibaldi, tanti auguri di buon compleanno Pisa”.Il direttore sportivo Roberto Gemmi, l’allenatore Luca D’Angelo e il capitano Davide Moscardelli hanno dichiarato: ”Speriamo che si possa tornare quanto prima alla normalità”. Il Campionato di Serie B è stato sospeso dal Governo Italiano fino al 3 Maggio per il Coronavirus. Se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori giornalisti e spettatori, potrà riprendere in una data che sarà decisa, se sarà possibile tornare a giocare, dal governo e dalla Federcalcio. Dipenderà dall’evoluzione del Covid 19.