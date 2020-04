Liverpool, il dirigente Kenny Dalglish positivo al Covid-19

K

enny Dalglish, 69 anni dirigente del Liverpool è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato il Liverpool. Lo scozzese è stato calciatore col ruolo di centrocampista, e allenatore del Liverpool, E’ in quarantena, sta bene è asintomatico.

Col Liverpool Dalglish ha vinto 26 trofei da calciatore e allenatore. Come calciatore in particolare ha vinto con il Liverpool 3 Coppe dei Campioni e 8 scudetti. Da tecnico della squadra inglese di Premier League, Dalglish ha vinto 4 scudetti. Ha giocato anche nel Celtic Glasgow in Scozia.Sicuramente lo scozzese Kenny Dalglish è un calciatore che si può considerare una leggenda e un fuoriclasse non solo del Liverpool, ma di tutto il calcio in Inghilterra.